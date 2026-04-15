Erste Schätzungen: Wayfair A präsentiert Quartalsergebnisse

Wayfair A präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wayfair A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,281 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,890 USD je Aktie gewesen.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wayfair A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 13,10 Milliarden USD, gegenüber 12,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at