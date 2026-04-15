Wayfai a Aktie

Wayfai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12AKN / ISIN: US94419L1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wayfair A präsentiert Quartalsergebnisse

Wayfair A präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wayfair A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,281 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,890 USD je Aktie gewesen.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wayfair A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 13,10 Milliarden USD, gegenüber 12,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wayfair Inc (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wayfair Inc (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wayfair Inc (A) 62,36 -0,98% Wayfair Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen