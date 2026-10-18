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WKN DE: A3EXMR / ISIN: US9467841055

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Waystar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Waystar veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waystar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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