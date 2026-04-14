Erste Schätzungen: Waystar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Waystar lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Waystar die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,387 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 21 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 311,7 Millionen USD – ein Plus von 21,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waystar 256,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at