WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: WD-40 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
WD-40 lässt sich voraussichtlich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WD-40 die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 155,1 Millionen USD gegenüber 153,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,69 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 649,3 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
