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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: WD-40 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WD-40 gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,27 Prozent auf 172,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte WD-40 noch 163,5 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,22 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 683,0 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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