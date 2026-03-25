Erste Schätzungen: WD-40 legt Quartalsergebnis vor

WD-40 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 154,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WD-40 einen Umsatz von 146,1 Millionen USD eingefahren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 651,0 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at