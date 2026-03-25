WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|
25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WD-40 legt Quartalsergebnis vor
WD-40 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 154,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WD-40 einen Umsatz von 146,1 Millionen USD eingefahren.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 651,0 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
Analysen zu WD-40 Co.
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|186,00
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.