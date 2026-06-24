Erste Schätzungen: WD-40 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WD-40 wird sich voraussichtlich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass WD-40 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,54 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll WD-40 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 173,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,25 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,99 USD im Vergleich zu 6,69 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 659,9 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at