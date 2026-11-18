Wealthfront Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MPR / ISIN: US9470021018
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wealthfront präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wealthfront präsentiert in der voraussichtlich am 03.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,083 USD. Dies würde einer Verringerung von 58,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wealthfront 0,200 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 94,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,364 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 373,7 Millionen USD, gegenüber 365,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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