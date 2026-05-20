Erste Schätzungen: Wealthfront präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wealthfront äußert sich voraussichtlich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,117 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wealthfront 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 91,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 84,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,570 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 396,2 Millionen USD, gegenüber 365,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at