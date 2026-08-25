Wealthfront Corporation Registered Shs Aktie

Wealthfront Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MPR / ISIN: US9470021018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wealthfront stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wealthfront äußert sich voraussichtlich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,082 USD. Das entspräche einer Verringerung von 64,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Wealthfront 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wealthfront 91,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 377,9 Millionen USD, gegenüber 365,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wealthfront Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Wealthfront Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wealthfront Corporation Registered Shs 9,43 0,64% Wealthfront Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen in Grün
Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen