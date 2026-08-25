Wealthfront Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MPR / ISIN: US9470021018
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25.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wealthfront stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wealthfront äußert sich voraussichtlich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,082 USD. Das entspräche einer Verringerung von 64,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Wealthfront 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wealthfront 91,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 377,9 Millionen USD, gegenüber 365,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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