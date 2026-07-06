Erste Schätzungen: Weatherford International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weatherford International äußert sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,901 USD je Aktie gegenüber 1,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Weatherford International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,74 USD, gegenüber 5,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at