Erste Schätzungen: Weatherford International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weatherford International wird sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,43 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Weatherford International 1,50 USD je Aktie eingenommen.

Weatherford International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,57 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at