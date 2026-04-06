Erste Schätzungen: Weatherford International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weatherford International stellt voraussichtlich am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,03 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Weatherford International in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,47 USD, gegenüber 5,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at