Weave Communications Aktie
WKN DE: A3C7GD / ISIN: US94724R1086
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Weave Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Weave Communications wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 67,9 Millionen USD gegenüber 58,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,168 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 276,9 Millionen USD, gegenüber 239,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weave Communications Inc Registered Shs
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Weave Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Weave Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Weave Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)