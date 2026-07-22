Erste Schätzungen: Weave Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Weave Communications wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 67,9 Millionen USD gegenüber 58,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,168 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 276,9 Millionen USD, gegenüber 239,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at