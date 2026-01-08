Webster Financial Aktie

Webster Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895305 / ISIN: US9478901096

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Webster Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Webster Financial wird voraussichtlich am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,53 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,49 Prozent erhöht. Damals waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Webster Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 731,8 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,88 USD, gegenüber 4,37 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Webster Financial Corp. 65,75 1,81% Webster Financial Corp.

