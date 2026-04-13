Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Webster Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Webster Financial wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,53 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Webster Financial ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,28 Prozent auf 735,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,62 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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