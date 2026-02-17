WEBTOON Entertainment Aktie
Erste Schätzungen: WEBTOON Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WEBTOON Entertainment wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,44 Prozent auf 337,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 352,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,448 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,39 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
