Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Webull mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Webull stellt voraussichtlich am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Webull -0,060 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Webull in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 157,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 117,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,213 USD im Vergleich zu -1,230 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 713,1 Millionen USD, gegenüber 571,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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