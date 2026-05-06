Erste Schätzungen: Webull mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Webull stellt voraussichtlich am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Webull -0,060 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Webull in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 157,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 117,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,213 USD im Vergleich zu -1,230 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 713,1 Millionen USD, gegenüber 571,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at