Erste Schätzungen: WEC Energy Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WEC Energy Group stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass WEC Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,816 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll WEC Energy Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,07 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 10,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at