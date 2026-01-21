Erste Schätzungen: WEC Energy Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

WEC Energy Group veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,39 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,43 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,25 Milliarden USD – ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WEC Energy Group 2,28 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,24 USD je Aktie, gegenüber 4,83 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 9,31 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at