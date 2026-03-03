03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Weibo A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Weibo A wird voraussichtlich am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,50 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Weibo A 0,290 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,46 Milliarden HKD gegenüber 3,55 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,46 HKD im Vergleich zu 9,08 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 13,47 Milliarden HKD, gegenüber 13,69 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

