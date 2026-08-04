Erste Schätzungen: Weibo A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Weibo A veröffentlicht voraussichtlich am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,83 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,66 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,47 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,47 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,05 HKD, gegenüber 13,26 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 14,15 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 13,70 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at