02.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Weibo A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Weibo A wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,82 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,65 Prozent verringert. Damals waren 6,42 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,31 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,66 HKD, gegenüber 13,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 13,80 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,70 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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