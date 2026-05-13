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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Weibo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Weibo A äußert sich voraussichtlich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,12 HKD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,27 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,71 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,26 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 14,71 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 13,70 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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