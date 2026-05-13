Erste Schätzungen: Weibo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Weibo präsentiert voraussichtlich am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,360 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Weibo 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Weibo in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 416,8 Millionen USD im Vergleich zu 397,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at