Erste Schätzungen: Weibo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Weibo wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Weibo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 444,8 Millionen USD gegenüber 455,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,27 Prozent.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie, gegenüber 1,16 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at