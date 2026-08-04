Erste Schätzungen: Weibo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weibo wird voraussichtlich am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,361 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Weibo mit einem Umsatz von insgesamt 442,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 446,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD im Vergleich zu 1,71 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at