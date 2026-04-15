Weichai Power Aktie
WKN DE: A0M4ZC / ISIN: CNE1000004L9
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Weichai Power legt Quartalsergebnis vor
Weichai Power wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,419 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Weichai Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 HKD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,60 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 61,24 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 CNY, gegenüber 1,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 251,24 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 251,11 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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