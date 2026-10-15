Erste Schätzungen: Weichai Power präsentiert Quartalsergebnisse

Weichai Power lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,375 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Weichai Power einen Gewinn von 0,410 HKD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 56,64 Milliarden CNY für Weichai Power, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 62,74 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,38 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 255,81 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 251,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at