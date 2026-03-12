Weichai Power Aktie

Weichai Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4ZC / ISIN: CNE1000004L9

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Weichai Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weichai Power wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,365 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 62,32 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,88 Milliarden HKD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 231,71 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 233,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Weichai Power Co Ltd (H) 3,17 -4,60% Weichai Power Co Ltd (H)

