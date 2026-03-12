Weichai Power Aktie
WKN DE: A0M4ZC / ISIN: CNE1000004L9
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Weichai Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Weichai Power wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,365 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 62,32 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,88 Milliarden HKD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 231,71 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 233,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weichai Power Co Ltd (H)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Weichai Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Weichai Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Weichai Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Weichai Power Co Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
|Weichai Power Co Ltd (H)
|3,17
|-4,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.