23.09.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: WELCIA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WELCIA äußert sich voraussichtlich am 08.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 39,11 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WELCIA ein EPS von 42,98 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,45 Prozent auf 346,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WELCIA noch 325,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 115,09 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 72,23 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1.361,13 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.285,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

