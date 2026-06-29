Erste Schätzungen: Wells Fargo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wells Fargo wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 28,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,62 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,26 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 87,90 Milliarden USD, gegenüber 124,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at