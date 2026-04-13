Erste Schätzungen: Welltower gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Welltower wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,729 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 82,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,09 Milliarden USD – ein Plus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Welltower 2,42 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,83 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at