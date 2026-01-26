Erste Schätzungen: Welltower informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Welltower wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,577 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Welltower noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,86 Milliarden USD – ein Plus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Welltower 2,25 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,57 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 10,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at