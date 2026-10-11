Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|
11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Welltower stellt voraussichtlich am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Welltower im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,645 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,21 Prozent auf 3,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 USD je Aktie, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 14,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Welltower-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Welltower Inc
Aktien in diesem Artikel
|Welltower Inc
|201,70
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.