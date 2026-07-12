Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
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12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Welltower zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Welltower wird voraussichtlich am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,643 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Welltower für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,36 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,83 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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