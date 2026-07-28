Erste Schätzungen: WeRide A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

WeRide A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,281 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,90 Prozent erhöht. Damals waren -0,510 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 208,8 Millionen HKD – ein Plus von 52,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WeRide A 137,2 Millionen HKD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,413 HKD, gegenüber -1,940 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,23 Milliarden HKD im Vergleich zu 742,5 Millionen HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at