Erste Schätzungen: WeRide A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WeRide A wird voraussichtlich am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,261 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,780 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,9 Millionen HKD aus – eine Steigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WeRide A einen Umsatz von 152,3 Millionen HKD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,943 HKD im Vergleich zu -3,300 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 691,6 Millionen HKD, gegenüber 391,6 Millionen HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at