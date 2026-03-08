WeRide Incorporation Registered Shs Sponsered American Depository Shs Aktie
WKN DE: A40KYH / ISIN: US9509151083
|
08.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WeRide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WeRide lässt sich voraussichtlich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WeRide die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,002 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 241,5 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 19,6 Millionen USD erzielt wurde.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,139 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 619,7 Millionen CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 50,2 Millionen USD waren.
