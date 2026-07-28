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WeRide Incorporation Registered Shs Sponsered American Depository Shs Aktie

WeRide Incorporation Registered Shs Sponsered American Depository Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KYH / ISIN: US9509151083

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WeRide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WeRide wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,893 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 176,7 Millionen CNY betragen, verglichen mit 17,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,696 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 95,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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