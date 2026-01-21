Erste Schätzungen: Werner Enterprises stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werner Enterprises präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,106 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Werner Enterprises soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 760,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,057 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,00 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at