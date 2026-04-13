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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Werner Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werner Enterprises präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Werner Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,67 Prozent auf 809,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 712,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,56 Milliarden USD, gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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