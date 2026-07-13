Erste Schätzungen: Werner Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werner Enterprises wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Werner Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,720 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 22,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 925,2 Millionen USD gegenüber 753,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,61 Milliarden USD im Vergleich zu 2,97 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at