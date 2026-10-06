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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wesbanco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wesbanco stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,881 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 275,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 29,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wesbanco einen Umsatz von 387,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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