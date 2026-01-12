Erste Schätzungen: Wesbanco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wesbanco stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wesbanco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,700 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wesbanco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 265,5 Millionen USD im Vergleich zu 247,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 982,6 Millionen USD, gegenüber 950,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at