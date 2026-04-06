Erste Schätzungen: Wesbanco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wesbanco wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,865 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Wesbanco mit einem Umsatz von insgesamt 264,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent verringert.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at