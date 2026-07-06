Wesbanco Aktie

Wesbanco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923622 / ISIN: US9508101014

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06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Wesbanco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wesbanco stellt voraussichtlich am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wesbanco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,853 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 267,6 Millionen USD gegenüber 379,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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