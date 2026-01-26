Erste Schätzungen: WESCO International legt Quartalsergebnis vor

WESCO International veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,03 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,40 USD, gegenüber 13,05 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 23,42 Milliarden USD im Vergleich zu 21,82 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at