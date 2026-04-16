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WKN: 922305 / ISIN: US95082P1057

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WESCO International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WESCO International gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 2,84 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,86 Milliarden USD gegenüber 5,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,67 USD, gegenüber 13,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 25,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,51 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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