Erste Schätzungen: Wesdome Gold Mines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wesdome Gold Mines wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,604 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 334,5 Millionen CAD – ein Plus von 60,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wesdome Gold Mines 208,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,28 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden CAD, gegenüber 914,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at